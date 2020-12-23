Синоптики попередили українців про ожеледицю та дощі зі снігом у четвер. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 21:22, 23.12.2020

Погода в Україні у четвер, 24 грудня, буде з опадами – дощі і сніг накриють майже всю територію країни. У деяких регіонах трохи потеплішає.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. У більшості областей – північних, центральних і східних – очікується ожеледиця на дорогах, оголошено І (жовтий) рівень небезпеки (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Попередження про ожеледицю на дорогах.
Укргідрометцентр

Дощі та мокрий сніг підуть у всіх областях, крім східних.

Температура повітря вночі по країні коливатиметься від 0 до 4 тепла, на півночі і сході -1 -7.

Вдень у центральних областях від 0 до 2 тепла, в західних і південних +5 +9. Найхолодніше буде також на півночі і сході – від 1 до 3 морозу.

Погода у Києві в четвер прогнозується з опадами (мокрий сніг та дощ), вдень і вночі від 0 до 2 тепла.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 24 грудня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на католицьке Різдво, 25 грудня.

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