Синоптики попередили українців про мороз, дощі та сніг у середу

Погода в Україні в середу, 2 грудня, очікується прохолодною з денними "мінусами", а також снігом.

За даними Українського гідрометцентру, вітер прогнозується східний і північно-східний, 7-12 м/с.

Сніг піде в північних, центральних і Житомирській областях, на півдні та Запоріжжі – дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 4 морозу, у південних областях до 4 тепла, а на заході до -10.

Удень від 1 тепла до 1 морозу, на півдні – +3...+7.

Погода в Києві в середу буде сніжною, уночі – від 1 до 3 морозу, удень – від 1 морозу до 1 тепла.

Прогноз погоди Україні на 2 грудня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що перший календарний місяць зими в Україні буде холодним.