Синоптики попередили українців про мороз, дощі та сніг у середу
Нічні морози сягнуть 10 градусів
Найтепліше буде на півдні, на решті території країни мінусова температура очікується навіть удень
Погода в Україні в середу, 2 грудня, очікується прохолодною з денними "мінусами", а також снігом.
За даними Українського гідрометцентру, вітер прогнозується східний і північно-східний, 7-12 м/с.
Сніг піде в північних, центральних і Житомирській областях, на півдні та Запоріжжі – дощі.
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 4 морозу, у південних областях до 4 тепла, а на заході до -10.
Удень від 1 тепла до 1 морозу, на півдні – +3...+7.
Погода в Києві в середу буде сніжною, уночі – від 1 до 3 морозу, удень – від 1 морозу до 1 тепла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що перший календарний місяць зими в Україні буде холодним.