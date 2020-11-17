Синоптики попередили українців про мороз до -7 в середу

Юрій Сергієнко Суспільство 22:57, 17.11.2020

Погода в Україні в середу, 18 листопада, буде сонячною і без опадів, вдень у деяких регіонах очікуються морози.

За даними Українського гідрометцентру, місцями по країні можлива ожеледиця.

Як уточнили в ДСНС, ожеледиця на дорогах ввечері і вранці очікується в Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях.

Facebook ДСНС.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 тепла до 4 морозу, на сході та півночі -6 -7.

Вдень від 0 до 5 тепла, на заході та Одещині 5-10 градусів, на сході і півночі 1-3 морозу.

У Києві вночі можливий мокрий сніг, вдень сонячно. Вночі від 0 до 2 тепла, вдень +5 +10.

Прогноз погоди на середу, 18 листопада.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада істотних опадів не буде, але температура знизиться до 9 морозу.

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