Синоптики попередили про тумани: прогноз погоди в Україні на неділю

Юрій Сергієнко Суспільство 00:14, 8.11.2020 Оновлено: 00:20, 8.11.2020

Погода в Україні в неділю, 8 листопада, буде сонячною і сухою.

За даними Українського гідрометцентру, в більшості областей країни очікуються тумани вранці і ввечері.

Опадів по Україні синоптики не прогнозують.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла; вдень +7+12, на півдні та заході до 15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на неділю.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання і морози наступного тижня, з 9 листопада, які принесе повітря арктичного походження.

Нагадаємо, що, згідно з народними прикметами, 8 листопада може показати, якою буде погода в найближчому майбутньому.

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