Синоптики попередили про тумани: прогноз погоди в Україні на неділю
Максимальна температура повітря досягне 15 градусів
Мінімальна – до 1 тепла
Погода в Україні в неділю, 8 листопада, буде сонячною і сухою.
За даними Українського гідрометцентру, в більшості областей країни очікуються тумани вранці і ввечері.
Опадів по Україні синоптики не прогнозують.
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла; вдень +7+12, на півдні та заході до 15 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання і морози наступного тижня, з 9 листопада, які принесе повітря арктичного походження.
Нагадаємо, що, згідно з народними прикметами, 8 листопада може показати, якою буде погода в найближчому майбутньому.