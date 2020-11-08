Синоптики попередили про тумани: прогноз погоди в Україні на неділю

Погода в Україні в неділю, 8 листопада, буде сонячною і сухою.

За даними Українського гідрометцентру, в більшості областей країни очікуються тумани вранці і ввечері.

Опадів по Україні синоптики не прогнозують.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла; вдень +7+12, на півдні та заході до 15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання і морози наступного тижня, з 9 листопада, які принесе повітря арктичного походження.

Нагадаємо, що, згідно з народними прикметами, 8 листопада може показати, якою буде погода в найближчому майбутньому.