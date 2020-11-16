Синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Україні. Свіжий прогноз

В Україні впродовж 17-19 листопада очікується морозна погода зі снігом і дощами. У багатьох регіонах на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Майже зимовим прогнозом до четверга в країні на Facebook-сторінці поділилися синоптики Укргідрометцентру. А рятувальники попередили про несприятливі погодні умови 17 листопада.

Зокрема, у східних областях уночі та вдень вівторка температура повітря триматиметься на рівні -1… -6 градусів. Там випаде сніг і можлива ожеледиця.

На решті території значних опадів не передбачається. Наприклад, удень на заході та південному заході пройде невеликий дощ. У Житомирській і Київській областях – невеликий мокрий сніг.

Стовпчики термометрів уночі там показуватимуть +1… - 4, а вдень – від -1 до +4. Хоча в західних регіонах і на Одещині буде тепліше – у межах +2… +7 уночі та +6… +11 градусів удень.

Зі свого боку в Державній службі України з надзвичайних ситуацій підкреслили, що як і вдень 16 листопада протягом доби вівторка, 17 листопада, у східних областях на дорогах буде слизько.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – йдеться у Facebook-повідомленні від ДСНС.

В Укргідрометцентрі додали, що 18-19 листопада погода в Україні буде без значних опадів, лише вночі та вранці місцями ожеледиця. Натомість нічна температура опуститься до +1… - 4, а на сході взагалі впаде до -6… -11 градусів. Вдень очікуються 0… +5, у західних та Одеській областях – на рівні +5… +10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде в Україні погода на День святого Миколая, 19 грудня.