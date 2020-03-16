З'явився морозний прогноз погоди щодо України

У понеділок, 16 березня, в Україні очікується холодна погода зі значними заморозками.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Відзначається, що холод буде відчуватися сильніше через підвищену вологість і шквальний вітер.

Вдень погода буде теплою і сонячною. У західних регіонах повітря прогріється до + ...+12 градусів.

Синоптики попередили про сильне похолодання в Україні Апостроф

Трохи прохолодніше буде на півночі, в центрі і на півдні України, де стовпчики термометрів опустяться до +5...+8 градусів. Найхолодніше буде на сході країни, де температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів.

Вночі в Україні температура повітря досягне позначки в -7 градусів. У середньому морози будуть утримуватися на рівні -4...-6 градусів. У Закарпатській області та деяких південних регіонах трохи тепліше – від -2 до -5 градусів.

Протягом дня очікуються пориви вітру до 10 м/с. Небо над Україною буде ясним із мінливою хмарністю.

У Києві 16 березня температура вночі до -5, а вдень до +8. Опадів не прогнозують.

Погода 16 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що березень-2020 на Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

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