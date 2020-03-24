В Україні 24-25 березня утримається холодна погода, але без опадів. При цьому пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

Сильний вітер буде спостерігатися в південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах.

Погода в Україні

"24 березня у високогір'ї східної частини Закарпатської, в горах Івано-Франківської та Чернівецької областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – відмічено в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури вночі до 1-7 градусів морозу, вдень -3+3 градуси. На півдні і сході вночі очікується близько 0 градусів, вдень до +2+7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня в Україні буде суха і сонячна погода, проте стовпчики термометрів знову покажуть "мінус". Середня температура вдень сягатиме +6.

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