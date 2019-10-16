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16 жовтня • оновлено в 09:54
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Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

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На території України в середу вранці, 16 жовтня, очікується сильний туман.

За прогнозом Укргідрометцентру, в центральних, південних, східних, місцями північних областях і в Карпатському регіоні видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10°, вдень - від 18 до 23°.

Туман

Туман

24 канал

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Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

15-18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зафіксовано новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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