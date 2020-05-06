Синоптики попередили про похолодання в Україні: сильніше накриють дощі
У четвер, 7 травня, в Україні очікується дощова і прохолодна погода.
Грози залишать територію країни. Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру.
Температурний максимум складе 21 градус тепла.
Вітер по всій Україні буде західним 5-10 м/с.
Найхолодніше буде на заході країни – вдень стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів тепла.
У західних областях очікуються сильні зливи і зниження температури. Вдень буде +11...+16, вночі до +5.
Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.
У центрі країни буде тепліше. Вдень стовпчики покажуть +14...+16, проте посиляться дощі.
На півдні очікуються незначні опади і відносно тепла погода. На сході стовпчики термометрів покажуть максимум по Україні – 21 градус тепла.
У Києві 7 травня буде до +15 вдень і сильний дощ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що у травні погода на всій території України буде спекотною і сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.