У четвер, 7 травня, в Україні очікується дощова і прохолодна погода.

Грози залишать територію країни. Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру.

Температурний максимум складе 21 градус тепла.

Вітер по всій Україні буде західним 5-10 м/с.

Найхолодніше буде на заході країни – вдень стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів тепла.

Синоптики попередили про похолодання в Україні meteoprog.ua

У західних областях очікуються сильні зливи і зниження температури. Вдень буде +11...+16, вночі до +5.

Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.

Прогноз в Україні 6 травня Скриншот

У центрі країни буде тепліше. Вдень стовпчики покажуть +14...+16, проте посиляться дощі.

На півдні очікуються незначні опади і відносно тепла погода. На сході стовпчики термометрів покажуть максимум по Україні – 21 градус тепла.

У Києві 7 травня буде до +15 вдень і сильний дощ.

Прогноз погоди у Києві 6 травня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що у травні погода на всій території України буде спекотною і сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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