Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Синоптики попередили про похолодання в Україні: сильніше накриють дощі

2.4т
Читати матеріал російською

У четвер, 7 травня, в Україні очікується дощова і прохолодна погода.

Грози залишать територію країни. Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру.

  • Температурний максимум складе 21 градус тепла.

  • Вітер по всій Україні буде західним 5-10 м/с.

  • Найхолодніше буде на заході країнивдень стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів тепла.

Синоптики попередили про похолодання в Україні

Синоптики попередили про похолодання в Україні

meteoprog.ua

У західних областях очікуються сильні зливи і зниження температури. Вдень буде +11...+16, вночі до +5.

Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.

Прогноз в Україні 6 травня

Прогноз в Україні 6 травня

Скриншот

У центрі країни буде тепліше. Вдень стовпчики покажуть +14...+16, проте посиляться дощі.

На півдні очікуються незначні опади і відносно тепла погода. На сході стовпчики термометрів покажуть максимум по Україні – 21 градус тепла.

У Києві 7 травня буде до +15 вдень і сильний дощ.

Прогноз погоди у Києві 6 травня

Прогноз погоди у Києві 6 травня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що у травні погода на всій території України буде спекотною і сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
106
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги