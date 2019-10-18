Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

На території України в п'ятницю вранці, 18 жовтня, очікується сильний туман.

За прогнозом Укргідрометцентру, на більшій частині території країни видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики також повідомили, що в більшості областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Туман 24 канал

Зокрема, пожежна небезпека спостерігається в Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

На заході країни температура повітря досягне +23 градусів. У центрі очікується + 19 ... + 21 градус. На сході буде + 18 ... + 20 градусів. На півдні до +20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

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