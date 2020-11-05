Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 5 листопада

Погода в Україні вдень 5 листопада очікується з опадами на заході та подекуди півночі. Більшість же регіонів накриють тумани, видимість становитиме 200−500 метрів.

У зв’язку з таким метеоявищем у країні оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, в західних регіонах в четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, який розпочався ще з ночі, місцями йтиме і вдень. Зокрема, в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Температура повітря вдень становитиме +4... +11, на Закарпатті +9... +14 градусів. У Карпатах теж подекуди дощитиме, повітря прогріється до 0... +5. У вказаних регіонах очікується північно-західний вітер 5-10 м/с.

На півночі України так само буде хмарно з проясненнями, вдень місцями на Волині, Житомирщині та Чернігівщині пройде невеликий дощ. Туман, вітер північно-західний 5-10 м/с, стовпчики термометрів показуватимуть у середньому +5... +10 градусів.

У центральних регіонах у четвер хоч і хмарно, та без опадів. Області накриють тумани, спостерігатиметься північно-західний вітер 5-10 м/с, температура повітря сягатиме +5... +12.

На сході та півдні країни очікується аналогічна погода з проясненнями, вітер південно-східний 5-10 м/с. Хоча у східних областях удень буде +5... +12, а в південних, зокрема і в Криму, тепліше – в межах +9... +15 градусів.

У столиці України Києві 5 листопада вдень синоптики прогнозують місцями невеликий дощ, погода буде хмарною з проясненнями, вітер північно-західний 5-10 м/с, туман. Температура повітря вдень +8...+10 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народної синоптикині Наталії Діденко, потужний антициклон із Європи відтіснить дощі в Україні, тож 6-8 листопада опадів не очікується.