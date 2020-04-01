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1 квітня • оновлено в 07:53
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Синоптики попередили про нове похолодання в Україні: весна скасовується

6.1т
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У середу, 1 квітня, в Україні очікується хмарна погода і нова хвиля похолодання.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Істотних опадів не прогнозують.

Вночі в більшості областей спостерігатимуться заморозки, місцями температура опуститься до -5°. Вітер західний, 5-10 м/с, на півночі України можливі пориви до 15 м/с.

Синоптики попередили про нове похолодання в Україні

Синоптики попередили про нове похолодання в Україні

eadaily.com

У північних і центральних областях вночі прогнозується -5...-4°, вдень температура повітря складе +4...+5°.

Погода в Україні 1 квітня

Погода в Україні 1 квітня

Скріншот

На заході країни температура повітря вночі складе -5...-4°, вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+7°.

У східній частині вночі очікується до -4...-2°, вдень температура повітря складе +4...+5°.

На півдні країни вночі прогнозується -3...0°, вдень повітря прогріється до +6...+8°.

Погода у Києві 1 квітня

Погода у Києві 1 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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