У середу, 1 квітня, в Україні очікується хмарна погода і нова хвиля похолодання.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Істотних опадів не прогнозують.

Вночі в більшості областей спостерігатимуться заморозки, місцями температура опуститься до -5°. Вітер західний, 5-10 м/с, на півночі України можливі пориви до 15 м/с.

Синоптики попередили про нове похолодання в Україні eadaily.com

У північних і центральних областях вночі прогнозується -5...-4°, вдень температура повітря складе +4...+5°.

Погода в Україні 1 квітня Скріншот

На заході країни температура повітря вночі складе -5...-4°, вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+7°.

У східній частині вночі очікується до -4...-2°, вдень температура повітря складе +4...+5°.

На півдні країни вночі прогнозується -3...0°, вдень повітря прогріється до +6...+8°.

Погода у Києві 1 квітня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

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