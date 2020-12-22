Синоптики попередили про небезпеку на дорогах: прогноз погоди в Україні на середу

Погода в Україні в середу, 23 грудня, зіпсується: в більшості регіонів підуть дощі і сніг.

Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру. Також вночі і вранці в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця, оголошений І рівень (жовтий) небезпеки (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Попередження про негоду в Україні 22 грудня. Укргідрометцентр

Дощі та мокрий сніг очікуються на заході, півночі, більшості центральних, а також Одеській і Миколаївській областях.

Температура повітря загалом по країні вночі коливатиметься від 0 до 5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

Вночі на сході, в Сумській і Полтавській областях до 5-10 морозу, вдень +1 +6.

На заході вночі близько 0 градусів, а вдень до 7 тепла.

Погода у Києві в середу також буде з опадами (дощ і мокрий сніг), вночі -3 -5, вдень від 1 морозу до 1 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 22 грудня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували повернення тепла до України.