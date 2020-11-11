Синоптики попередили про морози в Україні у четвер до 4 градусів

Погода в Україні у четвер, 12 листопада, буде сухою, проте прохолодною, вночі – морози.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, температура повітря місцями знизиться до -4 (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Веде прогнозують змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі по країні очікується від 3 тепла до 4 морозу; вдень +2 +8, на півдні до 9 градусів.

У Києві в четвер буде також сухо, вночі від 0 до 2 тепла, вдень +5 +7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня. Згідно з ним, в деяких регіонах можуть піти невеликі дощі, а температура повітря знизиться аж до 7 морозу.