Синоптики попередили про масштабні посухи на планеті через 30 років

Південна півкуля Землі може в майбутньому може зіткнутися з більш тривалими і сильними засухами, а річна кількість опадів може знизитися приблизно на 30%.

Після 2050 року і до кінця століття глобальні середні температури можуть перевищити індустріальні значення на 3 градуси, якщо в світі не скоротять викиди вуглецю, передає phys.org.

"Аналогічна картина спостерігалася в середині пліоцену 3 млн років тому, коли рівні вуглекислого газу в атмосфері становили 400 частинок на мільйон, а температура поверхні моря в Північній півкулі виросла на 9 градусів і на 4 градуси в Південній півкулі", – побоюються синоптики.

Це може привести до помітних змін в кількості літніх опадів в субтропічному поясі, в результаті тропіки та субтропіки Південної півкулі виявляться схильні до катастрофічних засух.

Як писав OBOZREVATEL, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що другий місяць осені-2020 на Україні не стане винятком і продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру. Але не виключені і погодні сюрпризи.