Синоптики попередили про дощі і сніг в Україні в неділю. Карта

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1,3 т.

  • Найтепліше буде в західних областях – до 10 тепла

  • Мінімальна температура повітря знизиться до 2 морозу

У неділю в Україну прийдуть дощі

Погода в Україні в неділю, 15 листопада, буде хмарною, місцями з дощами і мокрим снігом.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західний 5-10 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі прогнозують в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, на Сумщині – з мокрим снігом.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 5 тепла, на сході і півночі до 2 морозу.

Вдень від 5 до 8 тепла, в західних областях – до +10.

У Києві 15 листопада дощі, вночі +3 +5, вдень від 6 до 8 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика, погода до кінця листопада тричі буде "мінусовою", але очікуються і два періоди потепління.

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