Синоптики попередили про дощі і сніг в Україні в неділю. Карта

Погода в Україні в неділю, 15 листопада, буде хмарною, місцями з дощами і мокрим снігом.

Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, вітер очікується південно-західний 5-10 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі прогнозують в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, на Сумщині – з мокрим снігом.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 5 тепла, на сході і півночі до 2 морозу.

Вдень від 5 до 8 тепла, в західних областях – до +10.

У Києві 15 листопада дощі, вночі +3 +5, вдень від 6 до 8 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика, погода до кінця листопада тричі буде "мінусовою", але очікуються і два періоди потепління.