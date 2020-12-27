Синоптики пообіцяли Україні сніг і ожеледь: прогноз погоди з понеділка

Погода в Україні у неділю, 27 грудня, обіцяє бути морозною і переважно без опадів. Тоді як із наступного тижня більшість регіонів нариють дощ і мокрий сніг.

Такий прогноз до 29 грудня дають синоптики Українського гідрометцентру. Його опубліковано на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в неділю тільки у південних, східних та Дніпропетровській областях з ночі сніжитиме. Дощ і мокрий сніг, місцями з ожеледдю прогнозують 28 грудня на Вінниччині, Житомирщині, Кіровоградщині, Київщині та частково на Черкащині.

Такою ж синоптична картина буде 29 грудня, але вже на Закарпатті, Прикарпатті й у північно-східних областях.

В останніх упродовж цих трьох днів на дорогах місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Погода в Україні 27 грудня meteo.gov.ua

Стовпчики термометрів 27 грудня із нічних 0...-6 градусів вдень піднімуться до -2… +4. У понеділок, 28 грудня, в Карпатському регіоні, а 29-го в Чернігівській, Полтавській, західних районах Сумської, лівобережній частині Київської та Черкаської областей температура повітря вночі опуститься до -5… -11 градусів.

Погода в Україні 28 грудня meteo.gov.ua

На решті території протягом 28-29 грудня в Україні, починаючи з південного заходу, очікується підвищення температури вночі до -1… +5, вдень до +3… +8, на півдні в межах +8… +13 градусів. А в східних та Сумській областях вночі буде послаблення морозу, вдень близько нуля.

У понеділок, 28 грудня, на заході, й далі на початку тижня в більшості областей пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

Погода в Україні 29 грудня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували погоду в Україні на новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня.