Синоптики пообіцяли повернення заморозків в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 6 березня буде хмарною з проясненнями, але опадів на всій території не очікується.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, температурний максимум складе +16, а на захід країни і зовсім повернуться заморозки.

Погода в Україні сьогодні Ілюстрація

Так, вночі в Україні очікується від -1 до +7, вдень – від +7 до +16. Найхолодніше буде на заході, там стовпчики термометрів вдень піднімуться не вище +10.

Найтепліше буде в центрі і на півдні – до +16. Вітер південно-східний 5-10 м/с, без поривів.

У Києві 6 березня очікується мінлива хмарність погода, вночі можливий дощ. Вночі темпетарута – від +5 до +7, вдень - від +14 до +16.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

З прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура у перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

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