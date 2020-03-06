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6 березня • оновлено в 05:55
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Синоптики пообіцяли повернення заморозків в Україну: прогноз погоди на сьогодні

1.5т
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Погода в Україні 6 березня буде хмарною з проясненнями, але опадів на всій території не очікується.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, температурний максимум складе +16, а на захід країни і зовсім повернуться заморозки.

Погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні

Ілюстрація

Так, вночі в Україні очікується від -1 до +7, вдень – від +7 до +16. Найхолодніше буде на заході, там стовпчики термометрів вдень піднімуться не вище +10.

Найтепліше буде в центрі і на півдні – до +16. Вітер південно-східний 5-10 м/с, без поривів.

У Києві 6 березня очікується мінлива хмарність погода, вночі можливий дощ. Вночі темпетарута – від +5 до +7, вдень - від +14 до +16.

Синоптики пообіцяли заморозки в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

  • З прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура у перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

  • Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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