Синоптики пообіцяли повернення тепла в Україну: прогноз погоди на завтра

У четвер, 16 квітня, в Україні очікується похмура погода з проясненнями, у деяких регіонах все ще періодично дощитиме, але загалом у країні потеплішає.

Водночас на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей цього дня очікується сніголавинна небезпека (ІІІ рівень). Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Опади накриють тільки північні й східні регіони країни.

Тепло очікується на заході, частині півдня і в центральних областях.

Вночі все ще спостерігатимуться заморозки.

У деяких регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Синоптики обіцяють повернення потепління в Україну

За даними синоптиків, 16 квітня вночі у північних областях, вдень на сході та північному сході країни випаде невеликий дощ.

А ось на заході, частині півдня та в центрі спостерігатиметься ясна погода. Сонце прогріє повітря до +10…+16 градусів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі навіть пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні 16 квітня meteo.gov.ua

Температура вночі у східних областях очікується +1...+6, на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15.

У столичному регіоні вночі 16 квітня випаде невеликий дощ, решта часу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1…+6, можливі заморозки, а вдень буде до +15 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.