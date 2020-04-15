Синоптики пообіцяли повернення тепла в Україну: прогноз погоди на завтра

У четвер, 16 квітня, в Україні очікується похмура погода з проясненнями, у деяких регіонах все ще періодично дощитиме, але загалом у країні потеплішає.
Водночас на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей цього дня очікується сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Опади накриють тільки північні й східні регіони країни.
Тепло очікується на заході, частині півдня і в центральних областях.
Вночі все ще спостерігатимуться заморозки.
У деяких регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Синоптики обіцяють повернення потепління в Україну
За даними синоптиків, 16 квітня вночі у північних областях, вдень на сході та північному сході країни пройде невеликий дощ.
А ось на заході, частині півдня та в центрі спостерігатиметься ясна погода. Сонце прогріє повітря до +10… +16 градусів.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі навіть пориви до 15-20 м/с.
Погода в Україні 16 квітня
meteo.gov.ua
Температура вночі у східних областях очікується +1... +6, на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10… +15.
У столичному регіоні вночі 16 квітня пройде невеликий дощ, в решту часу без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1… +6, можливі заморозки, а вдень буде до +15 градусів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.
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