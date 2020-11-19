Синоптики показали аномальне явище в Україні: температура коливалася від +5 до -20

Морозна погода в деяких регіонах України минулої ночі, 18 листопада, здивувала навіть метеорологів.

На аномальне явище звернули увагу в Укргідрометцентрі. На сторінці у Facebook синоптикиня Олександра Хала показала карту з різними показниками температури в регіонах.

Зокрема, в той час, коли на Прикарпатті та Одещині стовпчики термометрів показували 4-5 градусів тепла, на Луганщині вони опустилися аж до 20 градусів морозу.

"Контрасти температури минулої ночі (18 листопада) в Україні – на заході та півдні +5, на сході -20", – йдеться у повідомленні.

Зважаючи на позначки на карті, -20 було в Міловському і Марківському районах Луганської області. На Донеччині найнижча температура сягнула -11 градусів морозу.

На півночі стовпчики термометрів уночі показували +2… +4, а в центрі – в межах -2… -4 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач зазначив, що в період із 20 грудня в Україні може бути аномально тепла погода, яку він навіть назвав "зимовим бабиним літом". Проте спрогнозував, що в останні дні 2020-го все-таки очікуються невеликі морози та опади у вигляді снігу.