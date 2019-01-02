Синоптики обіцяють аномальний 2019-й: як торкнеться України

Синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Як це вплине на Україну – в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке Ель-Ніньо

Феномен Ель-Ніньо полягає у різкому підвищенні температури (на 5-9 градусів) поверхневого шару води на сході Тихого океану на площі приблизно 10 млн кв. км. Із настанням Ель-Ніньо пасати в районі Перу в Тихому океані слабшають, тропічний теплий басейн розтікається і на величезній площі океану відбувається підвищення температури води. Через це гине риба, оскільки не може отримати харчування. А західні вітри приносять у пустелі зливи і навіть викликають повені.

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Більший вплив ефект Ель-Ніньо має на Південну Америку. Він викликає дуже теплі й вологі періоди з грудня по лютий у Перу. Південна Бразилія, північна Аргентина також схильні до ефекту. У центрі Чилі настає більш м'яка зима, а в Перу і Болівії випадає сніг. Сухіша погода настає у басейні річки Амазонки, в Колумбії, країнах Центральної Америки.

Також Ель-Ніньо може впливати на погоду в північній Австралії, у деяких регіонах із червня по серпень настає суха погода. А в Східній Африці – сезони дощів з березня по травень.

Як вплине на Україну

Наші гідрометеорологи сумніваються, що Ель-Ніньо може мати якийсь вплив на Україну.

"Звичайно, помах метелика в Африці може вплинути на погоду в Антарктиді. Але я б не стверджував, що цей рік буде найтеплішим в Україні. Можливо, це стосується тих регіонів, де відбувається Ель-Ніньо. А судячи з погоди в листопаді, грудні і прогнозу на січень – цей рік уже не буде найтеплішим. Згадайте: у 2010 році в кінці листопада температура була +17, а зараз на початку грудня у нас лежить сніг. А чи давно в останні роки у нас у грудні так надовго випадав сніг?" – заявив OBOZREVATEL директор НДІ гідрометеорології Володимир Осадчий.

Заступник начальника Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко зі свого боку допускає, що наступний рік стане найтеплішим, але не на всій земній кулі.

"Швидше за все це трапиться у тих регіонах, на які впливає Ель-Ніньо. Якщо аналізувати роки, у яких були більш теплі або холодні течії Ель-Ніньо, то ми не знайдемо закономірності впливу на Україну", – пояснив нам Прокопенко.

Крім того, на думку Анатолія Прокопенка, в останні роки в Україні відбувається постійне потепління середньорічної температури.

"За повідомленнями світових метеорологів, цей рік був найтеплішим із усіх попередніх років. Можливо, таким буде і наступний. Але зверніть увагу, що підвищення середньорічної температури відбувається за рахунок холодної пори року. Тобто стає теплішою зима. Крім того, у нас почастішали випадки, коли висока температура тримається від 30 до 90 днів. Раніше таких затяжних показників не було", – каже Прокопенко.

Також фахівець прогнозує, що снігу в цьому році буде небагато.

"Тому що у нас постійна карусель – то тепло, то холодно. На Різдво ми очікуємо зниження температури, а потім знову стане тепліше", – підсумував фахівець.