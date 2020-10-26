Синоптики назвали регіони України, де у вівторок пройдуть дощі

Юрій Сергієнко Суспільство 20:49, 26.10.2020 Оновлено: 21:08, 26.10.2020

Погода в Україні у вівторок, 27 жовтня, переважно буде теплою та сухою.

Опади очікуються лише на невеликій частині країни, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Зокрема, дощі підуть у Миколаївській і Одеській областях.

Найтепліше буде на півдні – повітря прогріється до 17-20 тепла вдень і до 10-14 градусів уночі.

У західних і східних областях удень – +15...+18, уночі – від 6 до 9 тепла.

На півночі і в центрі вдень очікується від 13 до 17 тепла, уночі – +6...+9.

У Києві 27 жовтня також сонячно, удень – від 14 до 16 градусом, уночі – +7...+9.

Також із 26 по 28 жовтня в більшості районів східних і Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, погоду 27 жовтня визначатиме антициклон. На півдні можуть піти лише короткочасні дощі.

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