Синоптики назвали області України, які в четвер накриють дощі з грозами

Юрій Сергієнко Суспільство 00:54, 24.09.2020

Погода в Україні у четвер, 24 вересня, загалом буде сухою, але деякі регіони накриють короткочасні дощі з грозами.

За країні прогнозується південно-східний вітер, 5-10 м/с, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Загалом по країні без опадів, проте в більшості західних областей піде невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами.

Так, опади будуть у Волинській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, на заході та півдні 9-14; вдень +23+28, в західних областях 20-25 тепла.

У Києві 24 вересня буде сухо, вночі 8-10 тепла, вдень +24+26.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували аномально теплу і суху осінь, а поступове похолодання почнеться в перших числах жовтня. До кінця місяця може піти перший мокрий сніг.

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