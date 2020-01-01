Синоптики дали точний прогноз погоди в Україні до кінця новорічного тижня

До кінця святкового тижня Україну наздожене похолодання з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 2 січня, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями, тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сніг.

Температура повітря на заході від -1 до +3 градусів, на півдні – -4...+3, в північних областях – -4 ... +2, а на сході – від -5 до 0.

На вихідних очікується мокрий сніг з дощем Українська правда

Погода на 2 січня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 3 січня, в східних регіонах очікується хмарність без опадів, на решті території країни – хмарно з проясненнями.

Температура повітря в західних областях – -3...-9 вночі і +3... +6 днем, на півночі – -1...-4 вночі і +1... +4 вдень. Східні регіони – -1...-5 градусів вночі, а на півдні очікується від -4 градусів вночі до +4 вдень.

Погода на 3 січня Укргідрометцентр

На вихідних по всій території країни очікується похолодання і мокрий сніг з дощем. Температура повітря опуститься до -1...-9 градусів на заході країни, на сході буде тепліше – від -2...-5 вночі до +1... +4 вдень.

Погода на 4 січня Укргідрометцентр

Погода на 5 січня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик заявив, що справжніх снігових зим в Україні вже не буде. За його словами, клімат останнім часом змінився безповоротно.

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