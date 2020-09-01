Синоптики дали теплий прогноз на вересень в Україні

За прогнозами синоптиків, у вересні середня місячна температура в Україні буде коливатися від +14 до +19 градусів.

У горах – +11...+12 градусів, уточнили на сайті Укргідрометцентру.

Відзначається, що прогнозована температура на 1-2 градуси вища від середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів у вересні очікується 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Погода в Україні 1 вересня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погода в Україні буде літньою до середини вересня. У той же час очікуються короткочасні періоди похолодання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!