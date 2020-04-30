У п'ятницю, 1 травня, в Україні істотно підніметься температура до +26 градусів, однак грози триватимуть на більшій частині територій.

Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру.

Найтепліше буде на сході країни, а на заході температура повітря впаде.

Суха погода утримається лише на півдні та сході країни.

Максимальна температура складе +26 градусів, а мінімальна – 6 градусів тепла.

Синоптики дали теплий прогноз на 1 травня в Україні 1obl.ru

На заході країни похолодає – стовпчики термометрів покажуть максимум 18 градусів тепла. Очікуються сильні дощі та грози.

Аналогічна погода буде в Вінницькій і Житомирській областях.

У центральних областях буде трохи тепліше – до +24, проте регіон також накриють дощі. Не обійдеться без гроз і на Київщині.

На півночі України також дощитиме. Максимальна температура складе 18 градусів тепла.

На сході і півдні країни прогнозують максимально теплу погоду – стовпчики термометрів покажуть +26 градусів. Опади не очікуються.

Погода в Україні 1 травня Скріншот

Погода в Ківее 1 травня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в травні погода на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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