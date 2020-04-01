У четвер, 2 квітня, в Україні очікується незначне потепління – погода знову порадує сонцем і температурою до +13.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вночі у всіх регіонах все ще збережуться заморозки.

На заході України буде найхолодніше. Вночі стовпчики термометрів покажуть до -5.

У центрі вночі буде до -4, а вдень сонце прогріє до +12.

На півдні заморозки будуть мінімальними: вночі температура опуститися до -1...-3.

У північних і східних регіонах також збережеться прохолодна погода – вдень буде лише +10.

Опадів не прогнозують, по всій країні очікується мінлива хмарність.

Погода в Україні 2 квітня Скріншот

На заході прогнозують скачки температури – вночі буде до -5, а вдень повітря прогріється до +13. Найтепліше – на Закарпатті.

У центрі України – Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях – сонячно і до +12 вдень. Вночі будуть заморозки до -4.

В Україні знову пригріє: синоптики дали прогноз tamlife.ru

У південних регіонах – Миколаївській, Одеській та Херсонській областях прогріє до +13. Вночі очікується незначне похолодання – стовпчик термометра опуститься на одну позначку нижче нуля.

На півночі країни максимальна температура вдень становитиме +10. У східних областях аналогічні показники. Вночі буде до -3.

Погода в Києві 2 квітня Скріншот

У Києві 2 квітня очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вдень температура повітря складе максимум +10, вночі опуститися до -3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!