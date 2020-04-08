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8 квітня • оновлено в 22:05
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Синоптики дали прогноз щодо України: погода погіршиться

3.2т
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В Україні в четвер, 9 квітня, очікується тепла, але похмура погода.

Мінлива хмарність накриє всю територію країни. Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

  • Заморозки нарешті відступлять. Температура вночі у всіх регіонах буде не нижче як +3.

  • Опадів не прогнозують, часом буде з'являтися сонце.

  • Температурний максимум втримається на рівні +21.

  • Найтепліше буде на заході країни, а на сході, півночі та в центріпрохолодно.

Синоптики дали прогноз щодо України: погода погіршиться

Синоптики дали прогноз щодо України: погода погіршиться

zhukovskiyriamo.ru

На заході буде найтепліше. У Закарпатській та Івано-Франківській областях стовпчики термометрів покажуть +21. В інших областях – на кілька позначок нижче.

У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +20. На Київщині буде щонайбільше +19.

Погода в Україні 9 квітня

Погода в Україні 9 квітня

Скриншот

У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – трохи прохолодніше, до +15...+17. Таку ж температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.

У східних областях прогнозують максимум +18. На півдні буде стільки ж, за винятком Херсонської області – там очікується +20 вдень.

У Києві 9 квітня +6...+8 вночі та до +19 вдень. Також сухо й хмарно.

Погода в Києві 9 квітня

Погода в Києві 9 квітня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що в квітні в Україні буде холодно й вогко до самого Великодня – 19 квітня. Тільки наприкінці місяця в країні очікується тепла та ясна погода.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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