У вівторок, 14 квітня, в Україні буде прохолодна і дощова погода.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру. Опади накриють всі регіони країни, крім сходу.

Температура різко знизиться в північних і західних областях – до +4...+8 градусів, на Сумщині – до +10.

Україну накриють дощі: синоптики дали свіжий прогноз blog.ferplast.com

У центрі буде +11...+15. Схід і південь теж втримаються в зоні теплого повітря – приблизно +15...+17.

А ось вночі по країні стовпчики термометрів показуватимуть +3...+5 градусів.

Крім цього, 14 квітня на півночі і заході очікується дощ із мокрим снігом, а в інших регіонах, крім сходу, тільки дощ.

Вітер у вівторок буде поривчастим – від 7 до 12 метрів в секунду.

У Києві 14 квітня різко похолодає – до +4...+6 градусів, з'являться опади – дощ із мокрим снігом, буде сильний вітер із поступовим переходом із південно-західного на східний.

Прогноз погоди в Україні 14 квітня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.