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28 лютого • оновлено в 17:37
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Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: сонячно, але із заморозками

1.9т
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На майбутніх вихідних, в останній день зими і перший день весни, синоптики спрогнозували переважно суху і теплу погоду.

Дощі можливі тільки в деяких регіонах, а вночі невеликі заморозки, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

У суботу, 29 лютого, на всій території України буде сонячно і тепло з мінливою хмарністю. Опадів не очікується. Винятком стане Крим – там можливий невеликий дощ.

Температура повітря вдень +6...+8, вночі -2...0. На півдні ще тепліше – до 11 градусів.

У Києві температура повітря вдень +5...+7, вночі – від 0 до -2.

Погода в суботу, 29 лютого

Погода в суботу, 29 лютого

meteo.gov.ua

У неділю, 1 березня, по всій країні очікується мінлива хмарність із проясненнями. У західних областях буде хмарно, можливий невеликий дощ.

У більшості областей температура повітря досягне +6...+8, на півдні – до 11 тепла. Вночі буде прохолодно – від -1 до -3.

У Києві вдень +7...+9, а вночі 0...- 2. Буде сонячно з мінливою хмарністю.

Погода в неділю, 1 березня

Погода в неділю, 1 березня

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого погода в Україні різко погіршиться. Негода накриє західні та східні регіони країни.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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