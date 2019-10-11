Синоптики дали прогноз погоди на Покрову по Україні

На території України в понеділок, 14 жовтня, в Покров Пресвятої Богородиці, очікується тепла погода.

За даними Гідрометцентру, настане чергове бабине літо, протягом дня опадів не прогнозується.

Температура повітря вночі становитиме +6... +12 градусів, удень буде +20... +25.

Осіння погода 24 канал

У вихідні також має бути тепло — у суботу-неділю прогнозується +16... +23 градуси.

У Києві та Київській області 14 жовтня опадів очікується. Температура вночі становитиме +5... +10, удень +17... +22 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліпшення погоди в Україні, яке настане у другій декаді жовтня, буде довгим.

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