Синоптики дали прогноз погоди на Покрову по Україні

На території України в понеділок, 14 жовтня, в Покров Пресвятої Богородиці, очікується тепла погода.
За даними Гідрометцентру, настане чергове бабине літо, протягом дня опадів не прогнозується.
Температура повітря вночі становитиме +6... +12 градусів, удень буде +20... +25.
Осіння погода
24 канал
У вихідні також має бути тепло — у суботу-неділю прогнозується +16... +23 градуси.
У Києві та Київській області 14 жовтня опадів очікується. Температура вночі становитиме +5... +10, удень +17... +22 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, поліпшення погоди в Україні, яке настане у другій декаді жовтня, буде довгим.
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