Синоптики дали прогноз погоди на Новий рік в Україні

Погода на Новий рік в Україні буде теплою, а великого снігу очікувати не варто.

Такий прогноз дали відразу два синоптики, пишуть "Факти". У святкові дні холоди покинуть територію нашої країни, запевнили вони.

За прогнозом завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазинової, похолодати може після 20 грудня, але потім повернеться потепління.

"У період переходу від одного року до іншого можливо навіть підвищення температури. Мають бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, по ідеї, бути не повинно", – уточнила вона і додала, що ймовірність опадів на свята дуже низька.

Народний синоптик Леонід Горбань теж зробив свій прогноз на Новий рік.

За його словами, 27–29 грудня сніг все ж таки випаде, але його буде мало й він швидко розтане. А ось дощ може бути: за прогнозом Горбаня, 30 грудня ймовірне випадіння до 2–4 мм опадів.

Відлига, найімовірніше, триватиме до Різдва, а сніг на початку січня теж буде, сказав синоптик.

Повітря, за прогнозом народного синоптика, з 7 до 12 січня прогріється до 5 градусів тепла, але з 13 січня на Україну чекає похолодання – до 5 градусів морозу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні до кінця тижня (до 20 грудня) очікується потепління, відлига охопить практично всю територію нашої країни.

Такий прогноз погоди дала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, температура повітря коливатиметься близько нуля.