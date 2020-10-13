Синоптики дали прогноз на 14 жовтня й розповіли, де в Україні випаде сніг

У середу, 14 жовтня, погода в Україні збережеться переважно теплою і сонячною, лише в західних регіонах пройдуть дощі й подекуди мокрий сніг.

Про це йдеться в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Найтепліше буде в південних і східних областях країни.

Найближчої ночі пройдуть дощі в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях, місцями з грозами та поривами вітру до 15-20 м/с. Висока ймовірність опадів збережеться і вдень.

У горах випаде мокрий сніг.

Денна температура в західних регіонах коливатиметься в межах між 10 і 14 градусами. Уночі тут похолодає до +7...+9 градусів.

На решті території України буде переважно сонячно.

У центральній частині країни вдень термометри покажуть +17...+21, уночі – +11...+13 градусів.

На півдні і сході вдень очікується температура від +20 до +24 градусів, уночі – від +11 до +13 градусів.

У Києві 14 жовтня очікується без опадів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +11...+13 градусів, удень – піднімуться до +17...+19 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині цього тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.