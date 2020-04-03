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3 квітня • оновлено в 16:26
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Синоптики дали несподіваний прогноз на суботу в Україні: буде від -1 до +17

1.1т
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У суботу, 4 квітня, в Україні буде трохи прохолодніше – погода знову здивує температурним стрибком.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Погодні умови в різних частинах країни будуть істотно відрізнятися.

  • У той час, як на сході стовпчики термометрів покажуть +17, на заході вночі знову очікуються заморозки.

  • Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-17° тепла.

  • На заході країни можливі опади. На інших територіях буде сухо і хмарно.

  • Найхолодніше у Волинській та Рівненській областях.

Синоптики дали несподіваний прогноз на суботу в Україні

Синоптики дали несподіваний прогноз на суботу в Україні

На заході пройдуть дощі в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Однак найхолодніше буде на північному заході – там -1 вночі і всього 10 градусів тепла вдень.

У центральних регіонах – Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областях – прогнозують +13 вдень і мінливу хмарність.

Погода в Україні 4 квітня

Погода в Україні 4 квітня

Скріншот

У Вінницькій області очікується до +10 вдень і близько 0 вночі.

Найтепліше буде в південно-східних областях – там прогріє до +17. При цьому в Херсонській та Запорізькій областях вночі стовпчики термометрів покажуть -1.

Погода в Україні 4 квітня

Погода в Україні 4 квітня

Скріншот

У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві – без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 4 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 21,9 градусів тепла в 1990 році, найнижча вночі – 6,4 градусів морозу в 1931 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань спрогнозував, що в Україні в квітні очікується тепла погода до +24 градусів без істотних опадів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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