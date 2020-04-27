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27 квітня • оновлено в 13:49
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Синоптики дали неоднозначний прогноз до кінця квітня по Україні

1.9т
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В Україні до кінця квітня в усіх регіонах очікується поступове потепління аж до +20 градусів і різке похолодання на початку травня.

Тепла повітряна маса почне надходити починаючи з вівторка, 28 квітня. Такий прогноз щодо закінчення другого місяця весни з’явився на сторінці "Метеопосту" у Facebook.

За даними синоптиків, спершу потеплішає у західних областях. А 29 квітня буде тепло вже по всій країні.

Синоптики дали неоднозначний прогноз до кінця квітня по Україні

Температура повітря на 28-30 квітня в усіх регіонах України очікується +18… +20. Вітер переважно південний, південно-західний, 4-9 м/с.

Карта погоди в Україні

Карта погоди в Україні

Facebook/Метеопост

Тоді як в останній день квітня, 30-го числа, очікується наближення невеликого циклону. На заході та півночі вже пройдуть дощі, тож на початку травня похолодає до +13... +15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL,за словами синоптика Ігоря Кибальчича, незважаючи на аномально теплу зиму та ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде надто спекотним.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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