Синоптики дали дощовий прогноз на червень в Україні

В Україні перший місяць літа червень почнеться дощами, а справжнє тепло прийде лише через тиждень після закінчення весни.

Таку думку висловила заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкргідрометеоНІІ НАН України Вазіра Мартазінова "Сегодня". Вона додала, що червень буде досить примхливим.

"Після прохолодного першого тижня червня далі буде спекотно й сухо. Із середини місяця в Україну прийде похолодання, в цей час висока ймовірність граду, злив, шквалів", — сказала Мартазінова.

Після цього погода стабілізується, а температура підніметься до +26.

За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, дні з опадами випадуть на довгі вихідні: це традиційно "мокра" Трійця (в цьому році 16 червня) і День Конституції, 28 червня, це п'ятниця, плюс два вихідні.

Синоптики розділяють думку, що літо в 2019 році в Україні буде коротким і прохолодним.

"+20... +22 удень, це ще не осінь. Зате до того буде півтора місяця спеки, особливо в липні, коли весь місяць очікується під +30 у тіні, а на півдні навіть +35 і вище. Легше перенести температурне пекло допоможуть рясні дощі, їх у липні, можливо, буде чотири, приблизно раз на тиждень, у перші 15 днів серпня — ще дві зливи, на початку і в середині місяця", — уточнив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україну 1 червня прийдуть дощі та грози. Такий прогноз дали синоптики й на наступні дні першого тижня літа.

Зокрема, в західних областях — невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, удень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі; температура вночі 11-17°, удень 20-26°.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал