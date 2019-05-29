ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Синоптики дали дощовий прогноз на червень в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

В Україні перший місяць літа червень почнеться дощами, а справжнє тепло прийде лише через тиждень після закінчення весни.

Таку думку висловила заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкргідрометеоНІІ НАН України Вазіра Мартазінова "Сегодня". Вона додала, що червень буде досить примхливим.

"Після прохолодного першого тижня червня далі буде спекотно й сухо. Із середини місяця в Україну прийде похолодання, в цей час висока ймовірність граду, злив, шквалів", — сказала Мартазінова.

Новини
До +32: в Україну йде пекельна спека

Після цього погода стабілізується, а температура підніметься до +26.

За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, дні з опадами випадуть на довгі вихідні: це традиційно "мокра" Трійця (в цьому році 16 червня) і День Конституції, 28 червня, це п'ятниця, плюс два вихідні.

Синоптики розділяють думку, що літо в 2019 році в Україні буде коротким і прохолодним.

"+20... +22 удень, це ще не осінь. Зате до того буде півтора місяця спеки, особливо в липні, коли весь місяць очікується під +30 у тіні, а на півдні навіть +35 і вище. Легше перенести температурне пекло допоможуть рясні дощі, їх у липні, можливо, буде чотири, приблизно раз на тиждень, у перші 15 днів серпня — ще дві зливи, на початку і в середині місяця", — уточнив Горбань.

Синоптики дали дощовий прогноз на червень в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україну 1 червня прийдуть дощі та грози. Такий прогноз дали синоптики й на наступні дні першого тижня літа.

Зокрема, в західних областях — невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, удень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі; температура вночі 11-17°, удень 20-26°.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки