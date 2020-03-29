В Україні в найближчі дні очікується істотне похолодання.
Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що тиждень тепла добіг кінця і на підході холодний атмосферний фронт.
"Уже зараз можна розглянути, що в Польщі йде сніг, цей сніг прямує до нас. Завтра його можна очікувати в західних і місцями в північних областях України з, зрозуміло, похолоданням і поривчастим вітром", – написала Діденко.
Синоптик додала, що "південь і схід завтра [30 березня] ще потримають за високі градуси".
Погода в Україні
Укргідрометцентр
Погода в Україні
Укргідрометцентр
Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла та дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха, заявили в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС та НАН України.
Водночас за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно та сиро до самої Пасхи.
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