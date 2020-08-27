Синоптикиня уточнила прогноз в Україні на п'ятницю: прийдуть дощі і прохолода

Карина Бондаренко Суспільство 12:21, 27.08.2020 Оновлено: 13:29, 27.08.2020

У п'ятницю, 28 серпня, в Україні очікується прохолодна погода. Дощі зачеплять тільки північні райони й північний схід.

На більшості території країни завдяки антициклону буде суха погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

На півночі, заході і в більшості центральних областей протягом дня очікується +20...+25 градусів. На крайній півночі +18...+22 градуси. На сході і в південній частині України буде трохи тепліше, однак без спеки, +24...+29 градусів.

"У Києві завтра істотні опади навряд чи будуть, хіба що в окремих районах локальний невеликий дощ. Температура повітря буде невисокою, близько +22 градусів", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 27 серпня
Наталка Діденко в Facebook
Прогноз погоди
Наталка Діденко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

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