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18 квітня • оновлено в 18:44
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Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні на Великдень

2.5т
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На Великдень, 19 квітня, у північних областях України, на Одещині та Приазов'ї очікуються невеликі дощі.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що йдеться не про сильні опади, проте у зв'язку із масовими пожежами в країні "зараз кожна крапля на вагу золота".

"Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. Температура повітря великодньої ночі в Україні +1...+6 градусів, місцями, крім півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю +12...+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9...+13 градусів", – розповіла вона.

У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим.

"І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25 квітня. Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці завтра вдень. Найближчої ночі у Києві близько +3 градуси, можливі заморозки 0-2 градуси, вдень +10...+12 градусів", – додала Діденко.

Погода в Україні на 19 квітня

Погода в Україні на 19 квітня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня сказала, що у квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже у травні очікується сильна посуха.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Великдень Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Киев возглавил сомнительный рейтинг городов мира с наибольшим загрязнением воздуха. Индекса качества воздуха (AQI) достигал значения в 500 единиц (обычно в украинской столице в 10-12 раз меньше). Причём значения выше 300 уже считаются опасными для здоровья. Грязно не только в Киеве и на Украине в целом. Украинским воздухом сегодня дышит практически вся Европа – от Прибалтики до Италии. Причина – масштабные пожары. Горят леса севера Киевской области, в т.ч. и зоны отчуждения, горят леса на Житомирщине и даже в самом Киеве.
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