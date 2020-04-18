Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні на Великдень

На Великдень, 19 квітня, у північних областях України, на Одещині та Приазов'ї очікуються невеликі дощі.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що йдеться не про сильні опади, проте у зв'язку із масовими пожежами в країні "зараз кожна крапля на вагу золота".

"Вітер залишається північно-західним, західним, завтра слабким, максимум до помірного. Температура повітря великодньої ночі в Україні +1...+6 градусів, місцями, крім півдня, заморозки 0-3 градуси, вдень у неділю +12...+16 градусів, у північних областях трохи свіжіше, +9...+13 градусів", – розповіла вона.

У Києві вітер залишається північно-західним, західним, невеликим.

"І шанс зміни його напрямку на південно-західний не раніше 25 квітня. Невеликий, та ще й місцями, дощ можливий у столиці завтра вдень. Найближчої ночі у Києві близько +3 градуси, можливі заморозки 0-2 градуси, вдень +10...+12 градусів", – додала Діденко.

Погода в Україні на 19 квітня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня сказала, що у квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже у травні очікується сильна посуха.

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