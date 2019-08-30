Синоптик уточнила прогноз погоди на останній день літа

У суботу, 31 серпня, в Україні буде сонячно і сухо, проте вірогідні дощі в північних регіонах.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в останню літню ніч атмосферний осередок розрісся до злив і гроз.

"Хоча попередні прогнози давали локальні дощі максимум у Карпатах та в прикарпатських областях. До кінця доби на заході України - місцями зливи, грози, можливі навіть град і шквали. При дощах - відчутне зниження температури повітря. Завтра, як я писала у прогнозі, може локально ливанути на півночі України", - розповіла синоптик.

При цьому Укргідрометцентр стверджує, що останній літній день пройде без дощів, а температура повітря прогріється від +26 до +30 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, вже з'явилися прогнози погоди на початок осені в Україні. За даними Укргідрометцентру, перші тижні вересня порадують теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто очікувати похолодання.

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