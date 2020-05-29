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29 травня • оновлено в 20:09
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Синоптик спрогнозував погоду в Україні на перший місяць літа

1.4т
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У червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

Попередній прогноз на перший місяць літа у Facebook оприлюднив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

З'явився прогноз погоди в Україні на червень

З'явився прогноз погоди в Україні на червень

Pixabay

За його даними, середньомісячна температура повітря буде 20,1 градус при нормі в 18,8 тепла, а кількість опадів – 72 мм при нормі 75 мм.

Також не виключені температурні коливання в окремі дні, можуть бути грози, шквали, місцями інтенсивні зливи і град.

У травні вже випало від 52 до 94 мм опадів (1-1,8 місячної норми), найбільше припало на південні і північні райони, менше – в центральних областях.

"Це пов'язано з пізньою перебудовою атмосферних процесів на літній режим, що дозволило активізуватися циклонам на ще зниженому температурному фоні, і ця ситуація ще триватиме", – зазначив синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 30-31 травня, погода в більшості областей буде вологою з періодичними опадами різної інтенсивності. Мінімальна температура повітря складе 9-14, максимальна – 18-22 градуси.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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