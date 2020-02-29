Синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич спрогнозував аномально теплу погоду в Україні у березні.

Відповідний пост він опублікував у Facebook, відзначивши, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

При цьому Кибальчич не виключив похолодання й опадів у березні, але додав, що вони будуть несуттєвими.

В Україні очікується теплий березень Одеса-медіа

"Періоди похолодання найімовірніше матимуть місце в другій половині місяця, але на ситуацію істотно не вплинуть. Кількість опадів прогнозується близько норми", – зазначив синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик попередив про морози до -15 у березні, холоди і дощі з мокрим снігом.

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