Синоптик спрогнозувала сніг і крижаний дощ в Україні. Мапа

У ніч на п'ятницю, 11 грудня, в західних, північних областях України очікуються мокрий сніг, дощ або навіть крижаний дощ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. Однак вже вдень опади можливі лише місцями в західній частині України. У більшості областей України буде переважати суха погода.

"Температура повітря найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, на сході, а також на Полтавщині, Сумщині, в Дніпрі з районами -3-7 градусів, в Одеській області та в Криму +2 +6 градусів", – розповіла синоптик.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на сході буде до 2 градусів морозу, на заході та півдні +3 +8 градусів.

"У Києві п'ятниця очікується вологою, однак удень опади припиняться. Вітер все одно залишається ще поривчастим, некомфортним, східний, південно-східний. Вночі ще трохи підморозить – ожеледиця! Протягом дня потеплішає до +1 градуса", – зазначила Діденко.

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