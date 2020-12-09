Синоптик спрогнозувала потепління до +12 в Україні

В Україну з четверга, 10 грудня, прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько нуля, на заході очікується +2 +6 градусів, на півдні +4 +8, в Криму – до +12 градусів.

При цьому найближчої ночі помірні морози, близько -3 -9 градусів, ще затримаються в Дніпропетровській, Полтавській і Сумській і східних областях, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"А на решті території України будуть або невеликі "мінуси" або близько нуля. Вітер завтра знову сильний, з штормовими поривами, південно-східного напрямку", – зазначила Діденко.

Мокрий сніг та дощ найбільш вірогідні в західних областях, на півночі України, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому з районами.

"Все, що не увійшло до цього переліку – завтра без істотних опадів. У Києві четвер буде з сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг і дощ більш вірогідні в другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі очікується -3-5 градусів, завтра вдень повітря явно буде тепліше, близько нуля градусів", – написала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Миколая, Різдво і Новий рік.