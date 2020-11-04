Синоптик сказав, якою буде зима 2020-2021 в Україні

Зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, вірогідно, матиме "європейський характер".

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

"Я думаю, що ця зима не буде відрізнятися від попередніх. Єдине, що такої аномально теплої й безсніжної зими, як була торік, я думаю, не буде", – уточнив він.

"Торішня зима була найтеплішою за всю історію спостережень в Європі. Артилеристи кажуть, що один снаряд двічі в одну лунку не потрапляє", – додав синоптик.

Водночас він розповів, що останні 20 років в Україні спостерігаються зими "більш європейського характеру, як у Великобританії чи у Франції", коли майже відсутній сніг і низькі від’ємні температури.

Відповідаючи на запитання, чи буде цієї зими сніг, синоптик сказав, що через глобальне потепління дедалі частіше "сніг випадає дощем".

"Але я дуже сподіваюсь, що цьогоріч ми все ж таки побачимо сніг, хоча й довгострокові прогнози невдячна справа", – підсумував синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Білик назвав дати, коли в Україні очікуються перші морози.