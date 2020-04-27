Синоптик розповів про "плюси" нового клімату в Україні

Марина Ліснічук Суспільство 03:12, 27.04.2020

Зміна клімату в Україні несе за собою і плюси, зокрема, через значно вищі температури тепер українці в деяких регіонах зможуть збирати по декілька врожаїв картоплі на рік.

Або, наприклад, почнуть розводити пальми. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

"Як плюс можна припустити, що ми будемо вирощувати більш теплолюбні культури, які характерні для субтропіків – інжир, ківі, гранат", – сказав він.

Синоптик зазначив, на півдні України це цілком буде можливо. Хоча все залежатиме від кількості опадів. Так, якщо в країні спостерігатиметься їхній дефіцит, то рости такі культури майже не будуть – хіба що в зрошуваних районах.

"А якщо опади у нас збільшаться, то можна буде картоплю збирати два рази на рік", – підкреслив Кибальчич.

За його словами, зараз в Одеській області на узбережжі моря вже намагаються вирощувати пальми, які витримують морози до -15 градусів.

"І вони нормально ростуть. А на півночі не виходить, тому що бувають арктичні вторгнення, рослини гинуть", – підсумував синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматологиня попередила, що в середині цього століття температура на території України може піднятися до понад 40 градусів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Три області України стануть пустелею? Синоптик уточнив апокаліптичний прогноз

Жителі Львівщини на колінах зустрічали загиблого на Донбасі героя: проникливе відео

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

На Львівщині живцем згорів боєць ЗСУ, ще один поранений. Фото загиблого

Українці повинні заповнити декларації та віддати 18% доходу: кого зачепить і як покарають